Chcą zmian w nowym Polskim Ładzie. Przedsiębiorcy alarmują

Gazeta przypomina, że trwają obecnie konsultacje ws. nowego systemu podatkowego, obniżającego PIT do 12 proc. i likwidującego ulgę dla klasy średniej. Z nowej stawki skorzystają etatowcy i przedsiębiorcy rozliczający się według skali. Reszta ma otrzymać preferencje w rozliczaniu składki zdrowotnej.

Zmiany w podatkach

Jak czytamy, problem w tym, że zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorcy do 20 lutego musieli wybrać, na jakich zasadach rozliczają się z fiskusem. "Teraz alarmują, że rząd radykalnie modyfikuje system w trakcie roku podatkowego."

"DGP" wyjaśnia, że obecnie rząd nie chce dać przedsiębiorcom możliwości zmiany formy opodatkowania w ciągu roku. "Co więcej, wciąż nie jest powiedziane, że nowy ład podatkowy, który ma wejść w życie 1 lipca, okaże się zmianą na lata" - podaje gazeta.

- Po 1 stycznia tego roku system stał się bardziej progresywny i sprawiedliwy. Teraz będzie bardziej powszechny i przewidywalny. Natomiast nie nazwałbym go systemem prostym i takim, który można uznać za docelowy — powiedział dziennikowi Artur Soboń.

Zmiany w Polskim Ładzie

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników, którzy są w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc zarabiają do 120 tys. zł rocznie. Ponadto zamiany zakładają zlikwidowanie tzw. ulgi dla klasy średniej oraz wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym (do kwoty 8,7 tys. zł), ryczałcie i karcie podatkowej. Premier zapowiedział także zmiany przy odliczeniach dla samotnych rodziców. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł pozostanie bez zmian.