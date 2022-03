Kolejna zmiana w podatkach. Tym razem rząd zamiesza w PIT

Polski Ład do przebudowy. Zamiast ulgi dla klasy średniej PiS planuje szerszą obniżkę PIT. Stawki mają zejść z 17 do 12 proc. Wiceminister finansów Artur Soboń zapowiedział, że jeszcze w czwartek propozycje rządu dotyczące zmian podatkowych zaprezentuje opinii publicznej i przekaże do konsultacji społecznych.