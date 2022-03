Rząd rozważa obniżkę podatków. Zmiany mają "zdławić inflację"

Przypomnijmy: podstawowe założenia podatkowej części Polskiego Ładu to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zlikwidowanie możliwości odliczenia 7,75 proc. składki zdrowotnej, która wynosi 9 proc. dochodu. Do tego dochodzi ulga dla klasy średniej i podniesienie 32-procentowego progu podatkowego do 120 tys. zł rocznie. To, jak zmieni się opodatkowanie poszczególnych pracowników, i przedsiębiorców będzie zależało nie tylko od przychodów, ale też od tego, jak dany przedsiębiorca się rozlicza — czy według skali podatkowej, czy ryczałtowo, czy liniowo.