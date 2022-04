Rząd pokaże kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Jest jedna duża korekta

Przypomnijmy, że po wejściu w życie Polskiego Ładu, przedsiębiorcy musieli do 20 lutego wybrać formę opodatkowania — skalę, podatek liniowy lub ryczałt. Później jednak rząd postanowił wyrzucić Polski Ład do kosza, obniżając PIT z 17 do 12 proc. i dając pozostałym przedsiębiorcom możliwość odliczania składki zdrowotnej.