PiS szykował nowy przekop i dużą inwestycję w Świnoujściu. Rząd zabiera głos

Ludzie obudźcie się, przejrzyjcie na oczy. Agent Tomek zeznał, ze z Wąsikiem i Kamińskim raz pojechali do Wiednia. Mieliśmy odnaleźć fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działania poprzez spędzenie dwóch dni w domu publicznym. Pobyt w Wiedniu płacony był z pieniędzy polskich podatników. Dostałem polecenie służbowe - relacjonuje Kaczmarek. A oto kolejne przykłady jak pis niszczył Polskę. Prezydent - po raz kolejny - pokazał, że albo kompletnie nie zrozumiał, za co skazani zostali obaj panowie (a to oznacza, że nie zna podstaw klasycznej moralności, na którą chętnie się powołuje), albo uznaje się wyłącznie za przedstawiciela jednej opcji i w związku z tym uważa, że powinien bronić jej nawet za cenę prawdy, uczciwości i wierności fundamentom moralności i prawa. Prezydent Andrzej Duda nie był zainteresowany faktami ze sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Podjął decyzję tuż po przekazaniu akt, czyli nie czytając ich, bo nie jest możliwe zapoznanie się ze sprawą w tak krótkim czasie. Zapis w konstytucji o tym, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo nie może być posłem, jest stosunkowo nowy. Za jego wprowadzeniem głosował m.in. były szef CBA.Fałszowanie dokumentów, organizowanie prowokacji wobec przeciwników politycznych jest działaniem tak samo bezprawnym i złym, jak korupcja. Sasin z poparciem pis sprzedał udziały w spółce paliwowej Lotos Arabii Saudyjskiej za 2,2 miliarDa pln, podczas gdy jej wartość wynosiła ponad 9,4 miliarDa pln…. To są nasz pieniądze z naszych podatków….czyli, że pis okradał Ciebie, mnie i innych Polaków na tyle miliarDów….Narodowy Bank Polski odnotował dokładnie 16,9 mld zł straty w wynikach za 2022 r. Jest to pierwsza taka sytuacja od 2017 r. Oznacza to, że bank nie wpłaci pieniędzy do budżetu państwa, a według przepisów NBP miał przekazywać do budżetu państwa 95 proc. swojego zysku. Pis stworzył Fundusz Medyczny na leczenie chorób rzadkich u dzieci, ale cała jego kwota- ponad 7,5 miliarDa pln, poszło w roku wyborczym na inne cele, zamiast na leczenie dzieci z chorobami rzadkimi…..-Jastrzębska Spółka Węglowa z polecenia pis wydała 2 miliarDy zł na budowę kopalni Bzie, w której nie ma węgla. Elektrownia w Ostrołęce – tam miała powstać elektrownia za 3 mld, zdążyli zmarnować 2 mld, bo elektrownia nie powstała…a teraz pójdzie jeszcze ponad 1mlD na jej likwidację. Pis podporządkował sobie tvp- przekształcając ją w tvpissss….Pis rozdał wiele milionów (ponad 380milionów na Rydzyka… Miało być 3 mln mieszkań, są wille+; miało być megalotnisko, po 8 latach nadal jest pastwisko, miał być przekop dla statków za miliard, jest dla małych łódek, tyle, że za ponad dwa razy więcej- pytam gdzie jest ten ponad miliard?, mieli wykopać 7 ton bursztynu, wykopali 5 kilo, miało być milion samochodów elektrycznych- jest tylko jeden prototyp; miały być supernowoczesne promy- nie ma, a pisowcy brali pieniądze za niby pracę nad nimi…. Takich przykładów jest duuuuużo więcej tylko na tym portalu już nie ma miejsca….