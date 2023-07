Rząd obiecuje kolejne miliardy. "Pieniądze dla wszystkich"

Pawel1985 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

"Chcemy wyciągnąć Polskę z marazmu - oświadczył premier" Póki co to robicie wszystko by Polskę zapędzić na skraj bankructwa. Rozdajecie NIE SWOJĄ kasę na prawo i lewo kupując elektorat przed wyborami. Rozdawajcie swoje pieniądze, ciekaw jestem czy też tak ochoczo będziecie to robili. Mam szczerą nadzieję, że nie uzyskacie większości parlamentarnej a obecna opozycja ujawni wszystkie źródła z których finansujecie całe to rozdawnictwo. Niech na światło dzienne wyjdzie skala na jaką zadłużacie Polskę, byleby tylko pozostać przy korycie. Żal mi ludzi, którzy wam wierzą, bo jeszcze nie zdają sobie sprawy do jak złej kondycji doprowadziliście kraj.