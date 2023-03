Rząd obniża ceny gazu piekarniom. Ceny chleba będą niższe?

Polska ma cię... 19 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

No i co ma dać takie rozrzucanie pieniędzy z jednego funduszu na dotacje firmom skoro i tak finalnie trafi to w podatkach do rzadu. Socjalne programy to rak społeczeństwa i nie służą one niczemu dobremu. Wystarczyłoby żeby Polska była gospodarowania przez ludzi z czymś więcej niż orzeszek i dolar w czaszce którym leży na sercu dobro kraju a nie obsadzenie rodziny i znajomych na stanowiskach i obłowienie się w 4 lata milionami złotych bo po następnych wyborach się skończy. … politycy nie są rozliczani z niczego TO MUSI SIĘ SKOŃCZYĆ