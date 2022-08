Rząd PiS chce sprzedać ważną zaporę. Radni biją na alarm

Radni: Niedzica to serce krwioobiegu naszych ziem

Rada gminy Łapsze Niżne wskazuje w piśmie do premiera, że ZEW Niedzica to przedsiębiorstwo specyficzne z różnych względów, a kluczowy jest taki, że jest nierozerwalnie związane z Małopolską. "To przedsiębiorstwo, które bez olbrzymich wyrzeczeń naszej społeczności nigdy by nie powstało. Tak, jak nasz region bez ZEW Niedzica S.A. nie mógłby dynamicznie się rozwijać" – czytamy w apelu skierowanym do rządu.