Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Fiskus weźmie się za usługi cyfrowe

Szczegóły nie są tu niestety jeszcze znane. Ministerstwo Finansów przekonuje, że kwestia odpowiedniego opodatkowania firm usług cyfrowych jest jeszcze analizowana. Dzieje się to nie tylko w Polsce, ale i na forach OECD i UE.

W projekcie samej dyrektywy KE zapisano ustalenie wspólnego systemu podatkowego od usług cyfrowych. Jest też mowa o wstępnej propozycji, byłoby to około 3 proc. od przychodu.

Co podlegałoby opodatkowaniu? Według wstępnych projektów unijnych dotyczyłoby to, jak cytuje PAP "umieszczania na interfejsie cyfrowym reklamy skierowanej do użytkowników tego interfejsu i udostępnianie użytkownikom wielostronnego interfejsu cyfrowego.