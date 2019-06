Sklepy stacjonarne kontra internet. Walka staje się nierówna

Era cyfryzacji dotyka również handlu. Jak wynika z raportu Mobile Institute dla Izby Gospodarki Elektronicznej, na który powołuje się "Rzeczpospolita", już 57 proc. internautów wykorzystuje sieć również do zakupów. To wzrost o 5 pkt. proc. w ciągu roku, ale dla branży dużo bardziej znaczący jest fakt, że osoby, które już robią zakupy online wydają coraz więcej.

Trend wyczuwają firmy i stają się coraz bardziej internetowe. Szczególnie w branży modowej - raport pokazuje, że jest to najchętniej wybierana gałąź do zakupów online. Potwierdza to w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Grzegorz Pilch, prezes grupy VRG, w skład której wchodzą Wólczanka, Vistula i W.Kruk. - W 2018 r. 12 proc. naszej sprzedaży odbywało się przez internet, a celem na 2019 r. jest poziom 50 proc. W poszczególnych markach grupy udziały są różne, ale choćby w Wólczance sprzedaż online to już ponad 40 proc. - mówi.