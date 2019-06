E-handel rośnie w siłę. Polacy coraz chętniej kupują za granicą przez internet

Szacuje się, że rynek e-commerce w Polsce do 2020 r. osiągnie wartość 70 mld zł, a globalnie aż 3 biliony dolarów. Sama sprzedaż w internecie rośnie ok. 4-5 razy szybciej niż całość sprzedaży detalicznej. W Europie, a co za tym idzie i w Polsce, coraz bardziej zauważalnym trendem są zakupy transgraniczne. To zachęca przedsiębiorców do uruchamiania sprzedaży online zagranicą oraz do zdobycia e-konsumenta globalnego.