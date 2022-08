Rząd przedłuża obowiązujące w Polsce restrykcje covidowe

Rząd przedłużył do 30 września aktualne ograniczenia epidemiczne w związku z COVID-19 . Obecnie obowiązują takie zasady jak, m.in. obowiązkowe maseczki w szpitalach i aptekach. Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw.

Oznacza to, że nadal konieczne będzie zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach.

Rozporządzenie o obostrzeniach wejdzie w życie ostatniego dnia sierpnia

Zmienione rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego przewiduje ponadto m.in. przywrócenie obowiązku dostarczania świadczeniodawcy oryginału skierowania na dane świadczenie w postaci papierowej w terminie 14 dni roboczych od dokonania wpisu na listę oczekujących, jak również wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą wniosek o przywrócenie na listę oczekujących, świadczeniobiorca będzie mógł zgłosić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania uprawnienia do przywrócenia na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższe j. Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie 31 sierpnia.

Świat szykuje się na jesienny powrót COVID-19

Jak donoszą media za Odrą — obowiązkowe maseczki mają powrócić również w Niemczech . "Der Spiegel" dotarł do projektu zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa . Maseczki mają być ponownie noszone za naszą zachodnią granicą w publicznie dostępnych pomieszczeniach. Z tej zasady zwolnione mają być dzieci poniżej 6. roku życia, podobnie jak osoby, które nie mogą nosić maski ze względów zdrowotnych. Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 października 2022 r. do 7 kwietnia przyszłego roku.

Natomiast we Francji z początkiem sierpnia zniesiono stan zagrożenia związanego z pandemią. Przedłużone zostanie jednak do 30 czerwca 2023 r. działanie systemu informacji o zakażeniach oraz, do 31 marca 2023 r., systemu Contact Covid odpowiedzialnego za śledzenie przypadków infekcji oraz osób, które kontaktowały się z zakażonymi. Maski nie są obowiązkowe, ale ich noszenie jest nad Sekwaną zalecane.