Rząd przyjął projekt nowej ordynacji podatkowej. Zmiany od 1 stycznia 2021

W ramach współpracy podatnicy mieliby przekazywać organom skarbowym więcej informacji na temat funkcjonowania np. ich systemów księgowych, wewnętrznych procedur etc.

W zamian organy skarbowe "dawałyby pewność co do wymiaru podatku" i szybko reagowałyby na ewentualne problemy związane z rozliczeniami.

Nowa ordynacja zmienia też m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (umowy podatkowe, mediacje, konsultacje skutków podatkowych transakcji), zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przy ponownym rozpatrywaniu sprawy w postępowaniu odwoławczym, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.