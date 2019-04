Świtała z MF: Nową ordynacją podatkową niebawem zajmie się rząd

"Nowa ordynacja podatkowa jest na etapie prac końcowych Komisji Prawniczej, mamy nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady Rady Ministrów. To dobry akt prawny, który umożliwi nowe otwarcie w relacjach pomiędzy podatnikami"- powiedział wiceminister finansów Filip Świtała, cytowany na profilu resortu finansów w serwisie Twitter.

Wcześniej tj. w połowie czerwca 2018 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza przesłać projekt ustawy o nowej ordynacji podatkowej (NOP) do konsultacji publicznych do końca czerwca, a najwcześniej nowa ustawa miałaby wejść 1 stycznia 2020 r. Według resortu z inicjatywy MF w projekcie pojawiły się rozwiązania, które wzmocnią pozycję podatnika, a są to m.in: Rzecznik Praw Podatnika, Centrum Kompetencyjne Podatków Lokalnych, decyzje i postępowania cząstkowe oraz zasada racjonalnego stosowania prawa.