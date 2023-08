Wrze po decyzji o budżecie. Rząd ukrywa prawdę?

Janek 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nieracjonalne gospodarowanie pomocą finansową na dzieci do lat 18, przez rządy PIS, w ramach 500+, a za niedługo 800+, jest powszechnie znane. Nie docierają do nich apele, że celowo pomijają, w wielkiej potrzebie, pragnącą studiować, zwłaszcza w systemie dziennym, młodzież z gorzej sytuowanych rodzin. Nie trzeba nikomu tu wyliczać i tłumaczyć, jak wielki wysiłek finansowy muszą ponieść rodzice na studiujące stacjonarnie pociechy, na co niestety nie stać biedniejsze rodziny. Jedynym powodem odrzucenia takiej pomocy przez PIS, jak wiadomo, są wewnętrzne wyniki badań partii, z których wynika, że studenci są z reguły przeciwni zakłamanym rządom, łamiącym praworządność i demokrację. Takie stanowisko władz PIS, wobec ubogich studentów jest nieludzkie i wbrew racji stanu, gdyż narusza zasadę solidarności i sprawiedliwości społecznej oraz rozwoju państwa. Wierzę, że rządy, które przyjdą po PIS, wykażą więcej empatii i sprawiedliwości w tym względzie!