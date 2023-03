Rząd reaguje na publikację money.pl. "Konsekwentnie obniżamy podatki"

Do naszej publikacji odniósł się w ubiegłym tygodniu rzecznik rządu. Przekonywał, że suma podatków - obniżonych, podwyższonych - jest korzystna dla obywateli. - A najlepszym dowodem na to jest radykalna obniżka podatku dochodowego - z 18 do 12 proc. Kolejna kwestia to kwota wolna od podatku, tak samo drugi próg podatkowy - mówił wówczas Piotr Müller.