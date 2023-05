Rząd rozda kolejne pieniądze. Tym razem na wiejskie potańcówki

"Potańcówki Wiejskie" - to nowy program Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

"Potańcówki wiejskie". Zasady programu

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100 proc., z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Instytut dofinansuje organizację potańcówek na obszarach wiejskich . Warunkiem uczestnictwa jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki.

Nabór wniosków rozpoczynie się 22 maja i będzie on trwał do 16 czerwca. Okres organizacji potańcówek to sierpień – październik 2023 r.