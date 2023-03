10 tys. euro rocznie dla tych rolników. Wiadomo, jakie będą dopłaty UE

17,3 mld euro to tzw. I filar, czyli płatności bezpośrednie, 7,9 mld euro to II filar, określający działania inwestycyjne, z czego 3,2 mld euro pochodzi z budżetu krajowego. Szef resortu podkreślił, że dodatkowe 50 mln euro jest przeznaczone dla sektora pszczelarskiego.

Wspólna Polityka Rolna. Na to rolnicy dostaną dopłaty

Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami ministerstwa kwota łącznego wsparcia dla przykładowego gospodarstwa o powierzchni 30 hektarów, z uwzględnieniem dopłat dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, może wynieść ponad 10 tys. euro rocznie.

Jak powiedział wicepremier, nabory na płatności obszarowe potrwają od 15 marca do 15 maja tego roku. Na II kwartał br. planowane są interwencje w sektorze pszczelarskim - dodał.

- Głównym celem płatności bezpośrednich jest wsparcie dochodów rolniczych - stwierdził Kowalczyk.

Zauważył, że dzięki kontynuowaniu wsparcia krajowego oraz zwiększeniu środków na płatność redystrybucyjną średni poziom wsparcia na hektar dla gospodarstw do 50 hektarów (które stanowią ok. 97 proc. gospodarstw w Polsce) będzie równy lub wyższy od średniej unijnej. -To jest 102 proc. średniej europejskiej - poziom płatności, jeśli chodzi o gospodarstwa - powiedział szef resortu.

Zaznaczył, że kolejne cele to wzmocnienie konkurencyjności polskiego rolnictwa, inwestycje na rzecz klimatu i środowiska oraz wzmocnienie rodzinnych gospodarstw. W jego opinii kluczowe jest wsparcie gospodarstw komplementarnych, tj. takich, które prowadzą produkcję roślinną jak i zwierzęcą.

- To są te gospodarstwa, które chcemy najbardziej zauważać, najbardziej wspierać - podkreślił wicepremier.

Zmianie ma ulec również wsparcie ryczałtowe dla młodych rolników, które zostanie podniesione do 200 tys. zł. Kolejnymi celami - wskazał Kowalczyk - są wzmocnienie odporności, m.in. poprzez inwestycje zapobiegające ASF, zwiększenie możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego, rozwój dobrostanu zwierząt oraz wsparcie infrastruktury na obszarach wiejskich.

Dofinansowanie dla rolników. Oto nowości

Minister podkreślił, że wszyscy rolnicy wypełniający wniosek obszarowy, powinni mieć świadomość, z czego mogą skorzystać. Dodał, że są dwie nowości. Pierwsza to ekoschematy, o które trzeba zawnioskować. Jako przykład podał plan nawożenia z wapnowaniem, za co można otrzymać dodatkowo 300 zł do hektara.

Inna nowość to wielokrotnie większe środki związane z dobrostanem zwierząt. Istotną kwestią – zdaniem wicepremiera – jest możliwość korzystania przez rolników z działań dobrostanu zwierząt przy chowie uwięziowym bydła, co wcześniej nie było możliwe.

Jak poinformował obecny na konferencji wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, ekoschemat dobrostanu dla zwierząt został rozszerzony o kury nioski, brojlery, indyki mięsne, konie, bydło opasowe oraz kozy. Średni roczny budżet na ten ekoschemat w latach 2023-2027 ma wynieść ok. 275 mln euro.

Ekoschematy stanowią 25 proc. płatności bezpośrednich – podkreślił wiceminister. Jak przekazał, plan strategiczny WPR "jest przyjazny dla polskiego rolnictwa, a jednocześnie wyczerpuje wymogi prośrodowiskowe Komisji Europejskiej".

Wspólna Polityka Rolna to zestaw przepisów przyjętych przez UE dla zapewnienia jednolitej polityki w dziedzinie rolnictwa w państwach UE. Ma ona na celu zapewniać obywatelom UE przystępną cenową, bezpieczną i wysokojakościową żywność, zagwarantować odpowiedni poziom życia rolnikom oraz chronić zasoby naturalne i środowisko. Składa się z dwóch filarów: I filar to dopłaty bezpośrednie dla rolników w formie środków osłonowych, a II filar to środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich, m.in. modernizację czy ochronę środowiska.

