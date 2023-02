PiS rozpoczyna walkę o głosy rolników. Kaczyński wspomina o "dostatniej wsi"

Prezes PiS obiecuje Polskę "najsilniejszą duchem i gospodarką"

Jarosław Kaczyński napisał, że wojna uwypukla także to, że jako wspólnota i indywidualnie ciągle musimy wzmacniać naszą suwerenność we wszelkich aspektach i pracować na to, aby "Rzeczpospolita była jak najsilniejsza duchem i gospodarką".

"Dokładamy starań, by się z nimi uporać. Ocena naszych działań może być różna, ale pragnę państwa zapewnić, że będziemy robić wszystko co w naszej mocy na rzecz pomyślności polskiego rolnictwa " - stwierdził Kaczyński.

PiS walczy o rolników. Oto co im obiecuje

PiS pod koniec ubiegłego roku obiecał, że w 2023 roku zwiększy limity dopłat do paliwa dla producentów trzody chlewnej. - Zwiększenie stawki z 1 zł do 1,20 zł do litra paliwa, to podniesienie o 20 proc. tej stawki - zapewniał w grudniu wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.