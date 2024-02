Rząd szykuje program mieszkaniowy i wskazuje największy problem

Minka 22 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od 30 lat to samo; ciągle wspieramy banki i deweloperów a reszta jak się uda. I jeszcze wmawianie, że to cudowny sposób na rozwiązanie problemu mieszkaniowego. A to g...no prawda. Dopóki nie dostosuje się oferty mieszkaniowej dla różnych grup społecznych, o różnym statusie materialnym i różnych potrzebach, tak długo będzie istniał niedosyt mieszkań. Ludzie potrzebują dachu nad głową ale niekoniecznie musi to być mieszkanie własnościowe. Musi być dostęp do mieszkań komunalnych, na wynajem instytucjonalny, prywatny i rynek mieszkań własnościowych. I ta ostatnia opcja nie powinna być w ogóle wspierana przez państwo ponieważ w tym wariancie całe społeczeństwo funduje mieszkania stosunkowo dobrze sytuowanym jednostkom. Wystarczy spojrzeć w oświadczenia majątkowe polityków i ich liczne lokale. To oni są beneficjentami wsparcia budownictwa mieszkaniowego, na co mieli bezpośrednio wpływ. Skoro nie wszyscy jeżdzą takim samym samochodem, ba niektórzy nie mają auta ani prawa jazdy to czemu zmusza się ludzi do zakupu mieszkania i jest to jedyna opcja do uzyskania samodzielności? Kompletnie pomijam, że struktura mieszkań w Europie jest generalnie odwrotna niż w Polsce a problemów mieszkaniowych jakby mniej.