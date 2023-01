Rząd szykuje zmiany. Chce zielonej ewolucji na wsi

Jak przewiduje, prawdopodobnie to fotowoltaika będzie cieszyła się największym powodzeniem. Deklaruje też wsparcie dla powoływania spółdzielni energetycznych.

Rząd obiecuje regulacje ograniczające ceny nawozów

- Będą regulacje ograniczające ceny nawozów, tak by utrzymać je na akceptowalnym poziomie - zapowiedział w ubiegłym tygodniu minister rolnictwa.

Dodał, że Komisja Europejska wydała komunikat, który pozwala na pokrywanie strat fabrykom nawozowym w sytuacji jakiegoś gwałtownego wzrostu cen energii , w tym przypadku gazu. - Więc my z tego mechanizmu będziemy chcieli skorzystać i tym sposobem utrzymywać na akceptowalnym poziomie ceny nawozów - poinformował Kowalczyk.

Wskazał, że to jest kwestia przygotowania odpowiednich rozwiązań. - Taki mechanizm przygotowujemy. To będzie decyzja najbliższych dni. Dwa tygodnie mniej więcej to jest taki okres, w którym powinny być jakieś rozwiązania - stwierdził.