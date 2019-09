Rząd ukrywa deficyt? Co drugi Polak tak uważa

Z sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynika, że co drugi Polak nie wierzy w zrównoważony budżet i uważa, że rząd ukrywa deficyt.

19,3 proc. ankietowanych uważa że zrównoważony budżet jest zasługą działań rządu. 13 proc. jest zdania, że to dzięki dobrej koniunkturze. 17,7 proc. nie ma zdania na ten temat.

- Częściej opinię, że budżet bez deficytu to kwestia ukrycia deficytu prezentują kobiety (54 proc.), osoby powyżej 50 lat (57 proc.), ankietowani o wykształceniu wyższym (54proc.). Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (58 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tys. mieszkańców (61proc.) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research, cytowany przez rp.pl.