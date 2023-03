Rząd uszczelnia granice. "Gigantyczna" liczba kontroli transportu odpadów

SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa. W systemie tym monitorowany jest: przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski, przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium naszego kraju, przewóz towarów rozpoczynający się poza naszym terytorium i kończący się na terytorium Polski.