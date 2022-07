Rządowe wakacje kredytowe w PKO BP. Jak złożyć wniosek?

Rząd wprowadza ustawowe wakacje kredytowe

Kto skorzysta z ustawowych wakacji kredytowych w PKO BP?

Wniosek o wakacje kredytowe w PKO BP

Aby skorzystać z pełnych 2 miesięcy rządowych wakacji kredytowych w PKO BP, wniosek musi zostać złożony do 29 sierpnia 2022 roku. Wnioski złożone od 30 sierpnia do 30 września zawieszą wyłącznie ratę na jeden miesiąc. Podobne zasady należy zastosować do kolejnych okresów. Aby skorzystać z 2 miesięcy zawieszenia rat, wniosek musi być złożony do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone od 1 do 31 grudnia 2022 roku zawieszą spłatę kredytu wyłącznie na 1 miesiąc.