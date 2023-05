Rządowi marzy się 300-tysięczna armia. Wiadomo, ile to będzie kosztować

Dziennik informuje, że celem Ministerstwa Obrony Narodowej jest armia 300-tysięczna. Ma się składać z 200 tys. żołnierzy zawodowych, 50 tys. żołnierzy WOT oraz 50 tys. z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Ile będzie kosztowała 300-tysięczna armia

Ile będzie kosztowało utworzenie 300-tys. armii? "Wydatki z budżetu państwa na obronę narodową w 2022 r. to ok. 58 mld zł, z czego 14,1 mld zł to wydatki osobowe przy liczebności armii sięgającej 163,1 tys. żołnierzy. Dodatkowo 10,5 mld zł to wydatki bieżące na utrzymanie armii (w tym na zakup usług i materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, energii czy żywności). Gdyby armia miała liczyć 300 tys. osób, wydatki osobowe mogłyby wzrosnąć o ok. 12 mld zł, do 26 mld zł" - wylicza "Rzeczypospolita".

Dziennik dodaje też, że jeśli założyć, że wraz z większą liczbą żołnierzy proporcjonalnie rosną wydatki na utrzymanie armii, to trzeba jeszcze do tego doliczyć ok. 19 mld zł.

- Jeśli potrzeba ok. 140 tys. dodatkowych żołnierzy i przy założeniu, że każdemu trzeba zapłacić ok. 6 tys. zł brutto, to mamy co najmniej 9,8 mld zł dodatkowych wydatków rocznie – szacuje, dla dziennika, Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

Wojsko Polskie rekrutuje

Uposażenie od pierwszego dnia służby to 4960 zł.

W polskim wojsku istnieje 5 rodzajów sił zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, a także Wojska Specjalne i Wojska Obrony Terytorialnej.

- Wojsko Polskie oferuje dobre warunki służby. To godne uposażenie - pierwsze uposażenie, od pierwszego dnia służby, to 4960 zł. Dla ludzi ambitnych, którzy są zdecydowani, żeby ciężko pracować, Wojsko Polskie stanowi wielką szansę do osobistego rozwoju - przekonywał minister Mariusz Błaszczak.

