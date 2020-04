Rzecznik MŚP apeluje do urzędników. "Wracajcie do pracy"

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców apeluje do kierowników urzędów, by nie wykorzystywali epidemii do całkowitego zamknięcia ich miejsc pracy. To bowiem negatywnie odbija się na sytuacji wielu przedsiębiorców.

