Są sprawy, o których lepiej nie rozmawiać w pracy. To "niekonstruktywne, nieraz dziecinne" i niepotrzebne

O sprawie pisze portal PulsHR.pl, który powołuje się na badanie InterviewMe.pl. Wynika z niego, że 68 proc. Polaków zdarzyło się rozmawiać o polityce w pracy. Co prawda aż 80 proc. ankietowanych zapewniło, że akceptuje inne poglądy polityczne u współpracowników, to jednak aż 27 proc. Polaków choć raz było dyskryminowanych lub atakowanych z tego powodu.

O polityce nie w pracy

Jak rozwiązać konflikt?

A co w sytuacji, gdy jednak doszło do rozmów o polityce i wybuchł konflikt między dwoma współpracownikami? Paweł Gniazdowski proponuje, by poprosić ich, by rozwiązali spór poza miejscem pracy. W przypadku firm, które szanują różnorodność, dodatkowy obowiązek spada na szefa. To on powinien przypomnieć, że przedsiębiorstwo nie dopuszcza dyskryminacji za poglądy czy przekonania.