Samotni, biedni, bez opieki. Senat słucha raportu o polskich seniorach

Komisja zapoznawała się we wtorek z raportem dotyczącym sytuacji osób starszych w Polsce. Wynika z niego, że wydatki na rzecz usług opiekuńczych stale rosną.

Jak wynika z raportu, w 2018 r. w kraju działało 809 środowiskowych domów samopomocy zapewniających ponad 30 tys. miejsc, 29 rodzinnych domów pomocy, z których skorzystały 173 osoby, 935 mieszkań chronionych na 3,5 tys. miejsc, 791 gminnych domów pomocy społecznej zapewniających ok. 80 tys. miejsc, 34 gminne domy pomocy społecznej na 1400 miejsc i ponad 380 placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

To, zdaniem niektórych polityków senackiej komisji, kropla w morzu potrzeb. Jak powiedział senator Ryszard Majer, 20-30 proc. polskich gmin nie realizuje usług opiekuńczych dla osób starszych. Zaproponował, by zaangażować do współpracy samorządy.