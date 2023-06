Sasin o Polsce jako tygrysie Europy. "Powód frustracji polityków na Zachodzie"

Sasin: musimy rozwijać się tak samo szybko

- Przypomnę ważnego polityka brytyjskiego, który mówił, że jak tak dalej pójdzie, to za pięć lat przeciętna polska rodzina będzie żyła na lepszym poziomie niż brytyjska i to jest horrendalne. Dla nas to jest normalne i tak powinno być. Polska ma zadatki, by być krajem stawianym za wzór i zapewniającym obywatelom poziom życia na średnim poziomie europejskim - przekonywał dalej wicepremier.