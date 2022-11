Saudyjczycy sprzedadzą udziały w Rafinerii Gdańskiej? Jest stanowisko Orlenu

Fuzja Lotosu i Orlenu. Takie będą konsekwencje?

"Z umowy z inwestorem musiały zniknąć dwie istotne klauzule: zapis zakazujący Saudyjczykom przez trzy lata sprzedaży udziałów w dawnym biznesie Lotosu oraz klauzula dająca Orlenowi prawo do ich pierwokupu" - czytamy w serwisie biznesowym.

"To nieprawda. Zarówno umowy z naszymi partnerami, jak i przepisy prawa polskiego, w pełni zabezpieczają nas przed dalszym, niekontrolowanym zbyciem aktywów Grupy LOTOS. Realizacja takiego scenariusza jest niemożliwa" - pisze na Twitterze biuro prasowe Orlenu.

Gigant energetyczny

Połączenie przeprowadzone zostało poprzez przeniesienie całego majątku Grupy Lotos, obejmującego wszystkie prawa i obowiązki (aktywa i pasywa) - spółki przejmowanej, na spółkę przejmującą. W związku z połączeniem kapitał zakładowy PKN Orlen został podwyższony z kwoty 534 mln 636 tys. 326,25 zł do kwoty 783 mln 59 tys. 906,25 z ł.

Szacuje się, że zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie. Przyszły "multienergetyczny koncern", jak nazywa to rząd PiS, ma też rozwijać odnawialne źródła energii, w tym morskie i lądowe farmy wiatrowe oraz fotowoltaikę, jak również inwestować w paliwa alternatywne oraz małą energetykę jądrową i biomateriały.