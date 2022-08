Schroeder w Moskwie. Rozmawia z Putinem o gazie. Chce uruchomienia ważnej inwestycji

Pieskow przypomina, że w ostatnim czasie, dostawy gazu przez Nord Stream spadły ze 167 milionów metrów sześciennych dziennie do około 30 milionów . Stało się tak, ponieważ rosyjski Gazprom przykręcił kurek z gazem.

Schroeder z Putinem rozmawia o gazie

Według narracji Kremla było to spowodowane problemami z utrzymaniem turbin w czasie, kiedy na Rosję nałożono szereg sankcji.

Schroeder obecnie zasiada we władzach rosyjskiej spółki odpowiedzialnej za Nord Stream 2.

Był kanclerz wcale nie na wakacjach

Gerhard Schroeder przekonywał wcześniej, że jedzie do Rosji na wakacje. - Moskwa to piękne miasto — tak uzasadniał swój wybór były kanclerz. Zdemaskowała go jednak jego żona. Niemieckim mediom przyznała, że Schroeder nie pojechał tam odpoczywać, lecz prowadzić w Moskwie rozmowy na temat polityki energetycznej.