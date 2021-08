Sejm forsuje kontrowersyjną specustawę. Chodzi o Lasy Państwowe

Nowe przepisy budzą liczne kontrowersje. Stanowią bowiem, że w ciągu dwóch lat od ich wejścia w życie będzie można dokonać zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne nieruchomości należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej.

Opozycja argumentowała, że nowe przepisy stanowią niebezpieczną furtkę do przejęcia kolejnych terenów Lasów Państwowych pod podobne inwestycje i że może to być krok w kierunku prywatyzacji Lasów. Podkreślali ponadto, że w Polsce nie brakuje terenów pod inwestycje.

W ustawie znalazł się zapis, że jeśli na danej działce - po dokonaniu zamiany - w ciągu 10 lat nie dojdzie do planowanej inwestycji, to teren ten będzie mógł wrócić do Lasów.