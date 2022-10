Sejm zdecydował. Ceny energii będą zamrożone

Lumarwi 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Jestem emerytem i liczę każdy grosz. 693 zł za MWh to netto czy brutto? W tej chwili płacę jak większość Polaków 244 zł za MWh plus cały szereg dodatków przesyłowych, jakościowych itp. Razem z tymi dodatkami wychodzi, że teraz płacę ok. 820 zł za MWh. Wychodzi na to ,że po przekroczeniu limitu 2000 KWh będę płacił trzy razy więcej czyli podwyżka 0 ok. 300 %. Brawo PiS! Za to Energa ma rekordowe zyski.