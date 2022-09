Sekretarz generalny NATO o referendach: to najpoważniejsza eskalacja od początku wojny

Podkreślił, że referenda przeprowadzone w okupowanych obwodach są "fikcyjne" , a także że "zostały wymyślone w Moskwie i narzucone Ukrainie z całkowitym pogwałceniem prawa międzynarodowego". - To zajęcie ziemi jest bezprawne i nieuzasadnione. Sojusznicy z NATO nie uznają żadnej części tego za Rosję. Wzywamy wszystkie kraje, by odrzuciły rażące próby dokonania podboju terytorialnego. Te ziemie to Ukraina - dobitnie podkreślił.

Ukraina chce do NATO

W reakcji na przyłączenie czterech ukraińskich obwodów do Rosji Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Ukraina złoży wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym.

Ukraina ma prawo się bronić

- Rosja po raz drugi odbiera siłą Ukrainie część terytorium. Nie zmienia to natury konfliktu. Jest to wciąż rosyjska brutalna agresja przeciwko Ukrainie. Nie zmienia to też naszego zaangażowania na rzecz wsparcia Ukrainy. NATO nie jest stroną konfliktu, ale wspieramy Ukrainę, by mogła korzystać z prawa do samoobrony zapisanego w Karcie Narodów Zjednoczonych - stwierdził Jens Stoltenberg.