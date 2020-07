Senator twierdzi, że był bezprawnie przetrzymywany w radiowozie. Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa

Jacek Bury nie jest przedsiębiorca, ale, jak wyjaśniał, wyborcy prosili go, by pojawił się w miejscu, z którego maja wyruszyć strajkujący.

– O moją obecność poprosili obywatele. Organizatorzy tych protestów, którzy obawiali się, że będą tam łamane ich prawa obywatelskie i swobody wypowiedzi. Prosili abym stanął w obronie jeżeli takie rzeczy będą miały miejsce. To jak mnie potraktowano 16 maja jest tylko symbolem podejścia władzy do obywateli – mówił.