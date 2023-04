Senior kopał kryptowaluty. Zapukali do niego policjanci i zapytali o prąd

Policjanci wpadli na trop 68-letniego zabrzanina, który kradł prąd, by zasilić nim "koparkę" kryptowalut. Wymaga ona pracujących całą dobę komputerów, co oznacza zużycie ogromnej ilości energii. Mężczyźnie grozi za to pięć lat więzienia – wyjaśnia w komunikacie śląska policja.