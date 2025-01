Setki kilometrów dróg w 2025 roku. GDDKiA ogłasza plany

Rozwój sieci TEN-T w Polsce

Obecnie kierowcy mogą już korzystać z kompletnych ciągów autostrad A1, A4, A6 i A8. Na autostradzie A2 w tym roku zostaną oddane do użytku odcinki od Siedlec do Białej Podlaskiej, a także wyłonieni wykonawcy dalszej części do Dobrynia i Terminala Samochodowego w Koroszczynie.

Plany rozbudowy dróg ekspresowych

GDDKiA planuje w tym roku zakończenie budowy ostatnich dwóch odcinków trasy S3. W 2025 roku zostanie udostępnionych ponad 36 kilometrów trasy S1 od Pyrzowic do Zwardonia , w tym odcinek tunelowy stanowiący obejście Węgierskiej Górki. Na trasie S7 między Gdańskiem a Warszawą w bieżącym roku zostanie oddany do użytku prawie 10-kilometrowy odcinek Modlin-Czosnów.

Ukończona została już znaczna część sieci kompleksowej TEN-T, w tym autostrada A18 od granicy z Niemcami do Krzyżowej oraz droga ekspresowa S8 na odcinkach od Piotrkowa Trybunalskiego do Warszawy i od Ostrowi Mazowieckiej do Białegostoku. Trasa S5 łączy obecnie Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Nowe Marzy przy A1, a w przygotowaniu znajdują się odcinki do Ostródy oraz między Wrocławiem i Bolkowem.