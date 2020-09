Setki tysięcy firm zawieszonych. Czekają na lepsze czasy

Zamknięcie polskiej gospodarki w związku z epidemią koronawirusa było poważnym testem dla kilku milionów przedsiębiorców (firm i jednoosobowych działalności). Nie wszystkim udało się przetrwać ten trudny czas. Od marca do końca maja około 30 tys. podmiotów zostało wyrejestrowanych z bazy REGON.

Według najnowszych danych GUS, na koniec sierpnia w zawieszeniu było 464 tys. 330 podmiotów. To aż 10,1 proc. wszystkich podmiotów znajdujących się obecnie w rejestrze REGON . Warto sprecyzować, że 93,5 proc. wszystkich zawieszeń przypada na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Spółek z zawieszoną działalnością jest około 30 tys.

Koronawirus mocno nas zadłużył. Kwoty są monstrualne

Jeśli odniesiemy te liczby do wszystkich zarejestrowanych podmiotów, wyjdzie, że w porównaniu z 2017 rokiem ich udział w całości zwiększył się z 7,7 proc. do 10,1 proc. obecnie. A w szczycie w kwietniu tego roku było to już nawet 11,2 proc.