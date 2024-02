Silversi podbijają socjale. Oto profile warte śledzenia

Pokolenie 50 plus mocno zaznacza swoją obecność nie tylko na rynku pracy, ale także w mediach społecznościowych. Choć przy pierwszym kontakcie, może się wydawać, że popularne portale i aplikacje zdominowane są przez najmłodszych, to nie jest to prawdą. Nasze społeczeństwo się starzeje, więc siłą rzeczy muszą być obecni przedstawiciele różnych pokoleń .

Jak czytamy w raporcie OLX Srebrne Talenty, według danych GUS, od 20 lat, systematycznie rośnie udział osób 50 plus w populacji Polski i już niedługo osiągnie on 40 pro. Kiedyś wizualizacja struktury wiekowej społeczeństwa przypominała klasyczną piramidę. Dzisiaj ten kształt staje się inny, bo szeroka podstawa przesuwa się sukcesywnie ku górze. Wg ostatniego spisu powszechnego GUS, mediana wieku w Polsce to 42 lata (dla porównania w 2011 roku było to 38 lat).