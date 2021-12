Skandal na rynku leków w USA. Ceny wzrosły o kilkaset procent

victor 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Od zawsze to byl skandal dlatego firmy dla swych pracownikow maja ubezpiecznia medyczne, a nawet jak ktos takiego nie ma to powinnien wystapic o medicare badz medicaid - roznica miedzy tymi ubezpieczeniami federalnymi polega na tym, ze jedno pokrywa koszty lekow a druge pokrywa koszy lekow i doplaca do zywnosci i wynajmu.