Skarbówka będzie mogła dłużej ścigać za zaległe podatki. Przedawnienia czasowo zamrożone

Dopiero pół roku po jego odwołaniu zostanie odwieszony bieg terminów przedawnienia - pisze "DGP". Gazeta zauważa również, że to, kiedy zostanie zniesiony stan epidemii oraz stan zagrożenia epidemicznego, zależy od decyzji Ministra Zdrowia.

Co to będzie oznaczało dla przedsiębiorców? To od resort ministra Niedzielskiego zależeć będzie, kiedy znów ze względu na przedawnienie będzie mogła ustać karalność przestępstw powszechnych i skarbowych.