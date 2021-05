Skarbówka z kontrolą w Dębicy. Producent opon ma do zapłaty ponad 15 mln zł

Uwagi dotyczą 2016 i 2017 roku. W tym okresie FO Dębica "korzystała na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w odniesieniu do należności licencyjnych z tytułu umowy o pomocy technicznej i udzielaniu licencji". Tymczasem skarbówka uznała, że firma nie miała do tego prawa.

Zarząd spółki ma 14 dni na ustosunkowanie się do wyniku kontroli. Przyznaje, że analizuje dalsze działania. Wskazuje, że zakończona kontrola celno-skarbowa może przekształcić się w postępowanie podatkowe.

Wraz z odsetkami do zapłaty jest ponad 20 mln zł. To spora kwota. Zysk FO Dębica za cały 2020 rok wyniósł nieco ponad 68 mln zł. Jest to prawie 30 proc. tej kwoty.