Skarbówka będzie nadzorować opłaty na autostradach

Co ważne, użytkownicy nowych form płatności będą mogli zapłacić od razu, jak i też po czasie. Nowy system opłat zakłada, że kierowcy, którym w czasie jazdy skończy się doładowanie, nie zostaną ukarani z automatu. Jak poinformował "PB" Dariusz Rostkowski zastępca dyrektora w departamencie zwalczania przestępczości ekonomicznej w MF, na dokonanie płatności będzie mogło nastąpić do trzech dni od przejazdu.

Nowy system opłat ma być kompatybilny z szeregiem systemów elektronicznych wdrażanych w skarbówce. Jak poinformował "PB" Przemysław Koch, pełnomocnik ds. informatyzacji w Ministerstwie Finansów (MF), będzie on współpracować m.in. z SENT, czyli systemem do monitorowania przewozu tzw. towarów wrażliwych, np. paliw i leków. Oprócz tego będzie on działać także z Krajową Ewidencją Podatników i CEPiK.