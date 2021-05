Składki na ZUS i stawki PIT w górę. Ostatnio były tak wysokie 25 lat temu

smiec maly zu... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

maly zus to zwykly przekret, przedsiebiorca pracuje, jesli zarobi to ma obowiazek odprowadzenia podatkow, ale jesli bedzie miec wypadek to nie ma renty, jesli bedzie chory to nie ma zasilku, to jest zwyczajna praca na czarno, tyle ze zarejestrowana.... to nie jest zadna pomoc to jest pozbawienie czlowieka jakichkolwiek zabezpieczen spolecznych i godnosci