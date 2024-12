Skuteczny cios Zachodu. Rosja zmienia zasady płatności za gaz

Rosja reaguje na sankcje wprowadzone przez Zachód . Dotychczasowy mechanizm rozliczeń przez specjalne konta Gazprombanku , który funkcjonował od marca 2022 roku do listopada, zostanie zawieszony do momentu zniesienia sankcji wobec tej instytucji. Władze w Moskwie opracowały alternatywne rozwiązanie, które ma zapewnić ciągłość dostaw surowca.

Nowe zasady płatności

Zgodnie z dekretem prezydenckim, zagraniczne podmioty kupujące rosyjski gaz będą mogły dokonywać płatności bezpośrednio w rublach na konto dostawcy w upoważnionym banku. System przewiduje również możliwość rozliczeń poprzez kompensaty wzajemnych zobowiązań , co stanowi istotną zmianę w stosunku do poprzednich regulacji.

Nowe przepisy dopuszczają także realizację płatności przez strony trzecie, co ma zwiększyć elastyczność systemu rozliczeń. Władze zdecydowały się na takie rozwiązanie w odpowiedzi na umieszczenie Gazprombanku na amerykańskiej liście SDN, co znacząco utrudniło dotychczasowy sposób regulowania należności.

Niepewna przyszłość rozliczeń

Gazprombank jest trzecim co do wielkości bankiem w Rosji. Służy do rozliczania płatności za zakup sprzętu wojskowego oraz wypłat dla żołnierzy i ich rodzin. Chociaż nałożono na niego częściowe sankcje, nie został całkowicie zablokowany ani wykluczony z systemu SWIFT, jak inne banki. Powodem tego były obawy o wpływ sankcji na dostawy rosyjskiego gazu do Europy.