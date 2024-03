Słowa wiceprezes NBP wywołały konsternację. "Od kogo ma pani te sygnały?"

Zobacz także: Prof. Witold Orłowski apeluje do nowego rządu: to szaleństwo trzeba zatrzymać

- Mogą być dalekosiężne. Może to bezpośrednio wypłynąć na premię za ryzyko, co oznacza, że obsługa polskiego długu będzie droższa. My jako podatnicy będziemy musieli się na tę obsługę więcej złożyć - stwierdziła wiceprezeska NBP. - Wśród tych zarzutów wobec prezesa Glapińskiego pojawia się ten, który dotyczy skupu obligacji. Niezależność banku centralnego służy temu, by prezes mógł podejmować trudne decyzje, które mają dalekosiężne skutki dla gospodarki. W trakcie pandemii gospodarka była w trudnej sytuacji i wówczas NBP podjął decyzję o skupie aktywów. Dzięki temu nasza gospodarka szybko podniosła się z kryzysu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że prezesowi NBP stawia się takie zarzuty. Jakie to ma konsekwencje? W przyszłości inny prezes NBP będzie bał się podejmować ważne decyzji, które mają ratować gospodarkę - uważa prof. Kightley