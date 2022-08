Służebność przesyłu — co to takiego?

Służebność przesyłu — czym jest?

Służebność przesyłu została wprowadzona nowelizacją w 2008 r. do Kodeksu cywilnego. Jest regulowana w artykułach 3051- 3054. Ta służebność, obok służebności gruntowej i osobistej , musiała zostać wprowadzona do polskiego prawa, ponieważ bez niej problemem stała się konieczność przeprowadzenia przez czyjeś nieruchomości urządzeń przesyłowych gazu, energii elektrycznej czy płynów lub światłowodów.

Służebność przesyłu jest więc ograniczonym prawem rzeczowym, które reguluje kwestię korzystania z urządzeń, które służą do przesyłu energii czy substancji . Prawo polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Co służebność przesyłu oznacza w praktyce?

Na czym polega służebność przesyłu?

Upraszczając, służebność ta polega na ustanowieniu prawa przysługującemu przedsiębiorcy, który zajmuje się przesyłem do korzystania w określonym zakresie z cudzej nieruchomości . Może to być nie tylko grunt, ale także budynek czy lokal. Służebność przesyłu umożliwia więc przedsiębiorcy wstęp na cudzy teren, który jest obciążony tą służebnością, aby zainstalować urządzenia przesyłowe, a także móc je w razie potrzeby naprawić, wymienić czy konserwować.

To prawo dotyczy nie tylko planowanych urządzeń przesyłowych, które mają się znaleźć na danym terenie. Służebność obejmuje także te urządzenia, które już znajdują się na nieruchomości. To właściciel ustanawia służebność przesyłu. Zazwyczaj odbywa się to na podstawie umowy pomiędzy właścicielem danej nieruchomości a przedsiębiorcą. Rzadziej służebność ustalana jest w wyniku orzeczenia sądu czy w wyniku decyzji administracyjnej.