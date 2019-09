Smog. Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie norm smogowych

Po obniżeniu norm smogowych alarm byłby ogłaszany już przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m3 dla pyłu PM10 (obecnie jest on ogłaszany przy 300 mikrogramów na m3).

– Zdecydowaliśmy o obniżeniu norm smogowych, norm alarmowych z 300 mikrogramów na m3 do 150 już teraz, w najbliższej przyszłości, bo to jest rozporządzenie ministra ochrony środowiska i ministra zdrowia, a w następnej kolejności obniżenie ze 150 do 80 mikrogramów na m3 – poinformował szef rządu, cytowany przez PAP.