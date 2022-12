Śnieg w Polsce daje się we znaki. Prawie 170 tys. odbiorców bez prądu

Prądu nie miało też kilka tysięcy klientów Tauronu. – Bez zasilania w sumie przez sobotę i niedzielę było okresowo na całym terenie działania Tauron Dystrybucji kilkanaście tysięcy klientów. W szczycie jednorazowo ok. 4 tys. i było to niedzielne popołudnie – poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Tauron Dystrybucji Ewa Groń.

Przerwy w dostawach prądu przez opady śniegu

Awarie wywołały intensywne opadami mokrego śniegu, pod którego naporem łamały się gałęzie i drzewa, co doprowadzało do uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej.

W poniedziałkowy poranek liczba włączeń w całej spółce spadła do ok. 5 tys. Aktualnie wykonywane są ostatnie naprawy i w najbliższych godzinach dostawy energii elektrycznej powinny zostać przywrócone do wszystkich odbiorców – zapewnił Karol Łukasik.