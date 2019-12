"Solidarność" ostrzega przed nowym pomysłem Brukseli. Wzywa rząd do odrzucenia projektu

Unia stara się stawiać coraz odważniejsze kroki w walce o klimat. W środę, przed unijnym szczytem klimatycznym, ma zaprezentować informację w sprawie "Zielonego Ładu", czyli programu, w ramach którego do 2050 roku nasz kontynent będzie neutralny klimatycznie. W planach jest m.in. jeszcze ostrzejsze zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

"Zaakceptowanie drogi forsowanej przez KE oraz najbogatsze kraje UE oznaczać będzie dla Polski katastrofę gospodarczą, m.in. konieczność likwidacji całych gałęzi przemysłu oraz drastyczny spadek poziomu życia naszych obywateli" - głosi stanowisko Komisji Krajowej Solidarności, przyjęte we wtorek w Gdańsku.

"Oczekujemy, aby polska delegacja podczas szczytu domagała się precyzyjnego zdefiniowania pojęcia neutralności klimatycznej, jako zrównoważenia pomiędzy emisją CO2, a pochłanianiem tego gazu przez środowisko naturalne i nowe technologie wdrażane w przemyśle. Konieczna jest również utrzymanie horyzontu czasowego dojścia do neutralności klimatycznej założonego w porozumieniu paryskim, a więc do końca wieku, a nie jak proponuje KE, do końca roku 2050" - napisali przedstawiciele "S".